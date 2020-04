Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Seniorin die Handtasche entrissen

Duisburg (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Montagmittag (28. April) gegen 12:30 Uhr am Pulverweg einer Seniorin einen schwarzen Einkaufsbeutel von Karstadt entrissen. In dieser Tasche hatte die 79-Jährige Geld, Schlüssel und Ausweise verstaut. Die Räuberin flüchtete über die Kardinal-Galen-Straße in Richtung Innenhafen. Sie ist circa 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und hatte die langen schwarzen Haare zum Zopf gebunden. Sie trug ein T-Shirt und eine Hose in schwarz. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell