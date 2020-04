Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Sieben Lauben im Kleingartenverein aufgebrochen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (26. April, 19 Uhr) und Montag (27. April, circa 11 Uhr) in sieben Lauben des Kleingartenvereins "Schürmannshof" an der Rheinholdstraße eingebrochen. Die Eigentümer müssen nun nachschauen, ob etwas gestohlen wurde. Das Kriminalkommissariat 34 sucht Zeugen, denen verdächtige Personen in der Nähe des Kleingartenvereins aufgefallen sind. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

