Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrüche in Kleingärtnerschuppen

Bocholt (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagabend kam es zu zwei Einbrüchen in Schuppen der Kleingartenanlage "Unter den Eichen". Entwendet wurden ein Fernsehgerät, Spirituosen (1 Flasche) und eine Fähnchengirlande. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

