Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Fotofahndung nach falschem Telekom-Mitarbeiter

Duisburg (ots)

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Duisburg einen Mann, der bereits am 4. Februar zwischen 14 und 15 Uhr, im Bahnhof Meiderich Geld abgehoben hat. Er nutzte dazu eine EC-Karte, die er zuvor in der Wohnung einer Seniorin auf der Koopmannstraße gestohlen hatte. Um in die Wohnung der 71-Jährigen zu gelangen, hatte er sich als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben.

Der Mann hat schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Am Tattag trug er eine blaue Jeans und war mit einer schwarzen Jacke und weiße Schuhen der Marke NIKE bekleidet.

Lichtbild: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duisburg-diebstahl-computerbetrug

Unsere damalige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4511924

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell