Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Fahrradfahrer kracht gegen geparkten VW: Polizei sucht Zeugen in Baunatal

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Zeugen einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und dem gestrigen Sonntagmorgen in der Baunataler Baunsbergstraße ereignet hat, suchen die zuständigen Ermittler des Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein unbekannter Fahrradfahrer gegen einen geparkten VW gekracht und anschließend geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern.

Wie die Besitzerin des roten VW der zur Unfallstelle gerufenen Streife des Polizeireviers Süd-West berichtete, hatte sie ihren Wagen am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, nahe der Einmündung "An der Lehmgrube" abgestellt. Am Sonntagmorgen, gegen 10 Uhr, bemerkte sie die zerbrochene Heckscheibe sowie frische Unfallschäden im Bereich des Kofferraums und der hinteren Stoßstange des Pkw. Anhand der Spurenlage gehen die aufnehmenden Polizisten davon aus, dass ein Fahrradfahrer, der offenbar in Richtung "An der Trift" fuhr, aus noch unbekannten Gründen gegen den geparkten VW gekracht war und anschließend die Flucht ergriff.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

