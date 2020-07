Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Geschwindigkeitsmessung an der Grundschule in Heide

Delmenhorst (ots)

Nach den erschreckenden Ergebnissen der letzten Messung wurde am Donnerstag, 02. Juli 2020, zwischen 05:15 und 08:00 Uhr, eine erneute Geschwindigkeitsmessung an der Grundschule in Heide durchgeführt.

Dabei wurden die Verkehrsteilnehmer gemessen, die den Schulweg in Richtung Hoykenkamp befuhren. Insgesamt passierten 187 Fahrzeuge den überwachten Bereich. Dabei wurden 19 Verstöße festgestellt. Sechs Verkehrsteilnehmer wurden mit mehr als 21 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 gemessen. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer mit 68 km/h.

