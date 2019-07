Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mutwillige Beschädigung von Schranke -Zeugenaufruf-

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

Am Sonntag den 21.07.209, gg. 05:38 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte männliche Person mutwillig die verschlossene Parkplatzschranke eines Lebensmittelmarktes in der Schulstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Bei der Tatbegehung wurde der Mann von einem Zeugen beobachtet. Die Personenbeschreibung kann bei der Polizei in Lenzkirch erfragt werden.

Weitere Zeugen des Vorfalls können sich ebenfalls beim Polizeiposten Lenzkirch tagsüber unter der Telefonnummer 07653 964390 melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Sachbearbeiter: H. Pfister

Tel: 07651 9336-120

E-Mail: hans-joerg.pfister@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell