Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zu lange aufgehalten

Bautzen (ots)

Zu lange im Schengengebiet haben sich zwei 29 und 30 Jahre alte Albaner aufgehalten. Festgestellt wurde dies am 09. Februar 2020 durch Beamte des Zolls bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Oberlausitz Nord. Da bei einem vorgelegten Dokument Unregelmäßigkeiten auftraten, unterstütze eine Streife der Bundespolizei vor Ort und stellte fest, dass mit dem Dokument zwar alles in Ordnung ist, sich die Albaner aber für 22 und 25 Tage zu lang im Schengengebiet aufgehalten haben. Die Männer wurden in Gewahrsam genommen und werden am heutigen Tag an die Ausländerbehörde Bautzen übergeben.

