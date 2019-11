Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geparkten Opel beim Rangieren beschädigt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (sf). Am 02.11.2019, gegen 12:45 Uhr, kam es im Holunderweg in Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug beim Rangieren gegen die vordere, rechte Fahrzeugfront eines am linken Fahrbahnrand abgeparkten Opel Astra. Am Opel entstanden durch den Zusammenstoß leichte Kratzer und ein Sachschaden in Höhe von circa 400,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell