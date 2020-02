Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegal von Frankreich nach Bautzen - und wieder zurück?

Uhyst / Bautzen (ots)

Ein 23-jähriger Armenier geriet am gestrigen 6. Februar 2020 auf der BAB 4 bei Uhyst in eine Kontrolle der Bundespolizei. Er war um 22:20 Uhr als Beifahrer in einem französischen VW Caddy unterwegs in Richtung polnische Grenze. Er und sein Fahrer wollten eigentlich Ware nach Polen bringen. Aber daraus wird erstmal nichts, zumindest für den Armenier. Er konnte den Beamten nur seinen französchen Führerschein und einen Aufenthaltstitel aus Frankreich vorlegen. Der dazugehörige Pass sei aber abgelaufen und liegt in Frankreich.

Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubtem Aufenthalt eingeleitet wurde. Der Fahrer fragte die Beamten, ob er seinen Beifahrer auf dem Rückweg von Polen wieder mitnehmen könne. Da dieser aufgrund des französischen Aufenthaltstitels eine Aufforderung der Bundespolizei erhalten hat, sich wieder nach Frankreich zu begeben, steht einer Abholung nichts entgegen.

