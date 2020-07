Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermeintlicher Mercedesdiebstahl geklärt: Rote A-Klasse war an anderer Stelle abgestellt

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 03.07.2020, um 14:30 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4642320 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel:

Nach der öffentlichen Fahndung nach der am vergangenen Donnerstagmorgen in der Kasseler Goethestraße vermeintlich gestohlenen Mercedes A-Klasse konnte das Fahrzeug mittlerweile aufgefunden werden. Eine Angehörige der Autobesitzerin hatten den geparkten Mercedes zufällig am heutigen Montagmorgen in der Bürgermeister-Brunner-Straße entdeckt und die Polizei informiert. Wie sich nach der Benachrichtigung der Mercedesbesitzerin durch die gerufenen Polizisten herausstellte, war der Wagen doch nicht gestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Besitzerin ihren Pkw offenbar am Donnerstag an einem anderen und mehrere hundert Meter entfernten Ort abgestellt, als sie angenommen hatte und daher an der falschen Stelle gesucht. Auch die Absuche des Nahbereichs rund um die Goethestraße und die Fahndung nach dem Wagen durch die Polizei waren aus diesem Grund zunächst ins Leere gelaufen. Einen Diebstahl schließen die mit dem Fall betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo mittlerweile aus.

