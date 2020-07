Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener Mann zieht sich mitten auf der Straße aus und wirft Unterhose nach Polizisten

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein auf der Mombachstraße stehender Mann, der sich vor den Augen mehrerer Verkehrsteilnehmer auszog, rief am gestrigen Montagmorgen die Polizei auf den Plan. Bei Eintreffen der Streife des Polizeireviers Nord warf der deutlich alkoholisierte 35-Jährige mit seiner Unterhose nach den Beamten und beleidigte sie aufs Übelste. Bevor jemand zu Schaden kam, holten die Polizisten den renitenten Mann von der Straße und brachten ihn zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums Nordhessen.

Mehrere Autofahrer wurden gegen 11:40 Uhr auf den offensichtlich volltrunkenen Mann aufmerksam, der nahe der Schöfferhofstraße über die Fahrbahn torkelte und sich im weiteren Verlauf entkleidete. Der vorausschauenden Fahrweise der Verkehrsteilnehmer war es zu verdanken, dass es zu keinem Unfall kam. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten wenige Minuten später war der 35-Jährige aus Nieste bereits nackt. Die Unterhose, die der Betrunkene in Richtung des Kopfes eines Beamten warf, konnte dieser noch mit der Hand abfangen. Den 35-Jährigen, der vollkommen außer Rand und Band war, nahmen die Polizeibeamten fest und brachten ihn in das Gewahrsam. Da er zunächst die Angabe seiner Personalien verweigerte, leiteten die Polizisten neben den Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung auch eine entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeige ein. Die Ermittlungen gegen den bereits polizeibekannten Mann dauern an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell