Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 22. August 2020

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Verkehrszeichen entwendet - Personengruppe erwischt Wolfenbüttel, Schloßplatz, 22.08.2020, 00:40 - 00:55 Uhr

Aufmerksame Zeugen beobachteten in der Nacht von Freitag auf Samstag, wie eine Personengruppe Verkehrszeichen im Bereich des Schloßplatzes umgestoßen und entwendet haben sollen. Bei der Überprüfung der Personen und der Wohnung konnte ein Verkehrszeichen aufgefunden werden. Ein weiteres wurde in der Wohnung ausgehändigt. Gegen einen 28-jährigen Mann und eine 24-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrslage:

Fahrten unter Alkoholeinfluss 1. Wolfenbüttel, Harztorwall, 21.08.2020, 22:18 Uhr 2. Wolfenbüttel, Ahlumer Straße, 21.08.2020, 23:43 Uhr

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden am Freitagabend zwei Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol standen.

Im ersten Fall wurde ein 44-jähriger Autofahrer im Bereich des Harztorwalles kontrolliert, der zuvor ohne Licht gefahren sei. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung von 1,08 Promille festgestellt. Die Folgen waren die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheines und des Fahrzeugschlüssels sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

In einem weiteren Fall wurde ein 19-jähriger Fahrradfahrer in der Ahlumer Straße kontrolliert, da dieser zuvor ohne Licht und entgegengesetzt der Fahrbahn fuhr. Auch bei diesem wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Diese ergab in einem Test einen Wert von 2,34 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und das Fahrrad sichergestellt.

Gegen beide Tatverdächtige wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zusammenstoß zwischen zwei Krafträdern - 2 Personen verletzt Wolfenbüttel, Neindorfer Straße, 21.08.2020, 16:30 Uhr

Einen Zusammenstoß zwischen einem Leicht- und einem Kleinkraftrad gab es am Freitagnachmittag in der Neindorfer Straße. Ein 16-jähriger Fahrer des Kleinkraftrades beabsichtigte vom rechten Fahrbahnrand in die Mitte des Fahrstreifens zu fahren. Gleichzeitig wollte ein 72-jähriger Fahrer des Leichtkraftrades diesen überholen. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung, in deren Folge beide stürzten und sich verletzten. Die Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, wovon eines abgeschleppt werden musste. Beide Unfallbeteiligte kamen mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus.

