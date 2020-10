Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 05.10.2020

Wolfenbüttel (ots)

Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Sonntag, 08:15 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel auf. Aus dem Automateninneren wurden Bargeld und diverse Zigarettenschachteln entwendet. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel, Telefon 05331/9330, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell