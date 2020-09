Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kann Hinweise zu abgelichteten Einbrecher geben?

Hagen (ots)

In der Nacht vom 05.05. auf den 06.05.2020 brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Volmarsteiner Straße ein und entwendeten diverse Werbegegenstände und Bargeld in vierstelliger Höhe. Zudem stahlen sie aus einem Büro eine EC-Karte und hoben kurz nach der Tatbegehung zweimal einen vierstelligen Betrag an einem Geldautomaten ab. Durch eine Überwachungskamera wurden am Geldautomaten Lichtbilder eines Tatverdächtigen gefertigt. Wer kann sachdienliche Hinweise zu der auf den Fotos abgebildeten Person geben? Hinweise erbittet die Polizei unter der 02331 - 986 2066. Die Lichtbilder sind über folgenden Link aufrufbar: https://url.nrw/4GR (ts)

