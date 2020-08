Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Lämmer entwendet

Marsberg (ots)

Korrektur (Schreibfehler und Straßenname): Beim Nachzählen seiner Schafe bemerkte ein Schäfer am Donnerstag den Diebstahl von 13 schlachtreifen Lämmern. Die Herde befindet sich auf einer Wiese auf der Straße "Am Bruch". Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Diese dürfte aber in den letzten Tagen liegen. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

