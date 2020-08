Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer stürzt

Meschede (ots)

Nach eigenen Angaben stürzte ein 53-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstagabend über eine Katze. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mescheder auf der Kreisstraße 12 von Hellefeld nach Visbeck. Kurz vor dem Ortseingangsschild lief eine Katze über die Straße. Nach den ersten Angaben des Mescheders fuhr er über das Tier. Anschließend stürzte er. Die Katze lief anschließend weiter und konnte auch trotz Absuche nicht gefunden werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Radfahrer in ein Krankenhaus.

