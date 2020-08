Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rollerfahrer versucht sich zu verstecken

Marsberg (ots)

Nicht ohne Grund versuchte sich am Mittwoch ein 30-jähriger Rollerfahrer vor der Polizei zu verstecken. Gegen den Marsberger wird nun wegen mehrerer Vergehen ermittelt. Gegen 20 Uhr bestreifte ein Funkwagen der Polizeiwache Marsberg die Bredelarer Straße. Als ein Rollerfahrer dem Streifenwagen entgegenkam, bog dieser direkt auf ein Tankstellengelände ab. Hier versuchte sich der Fahrer hinter einer Zapfsäule vor der Polizei zu verstecken. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Marsberger kontrolliert. Schnell wurde klar, warum sich der Mann versteckt hatte: An dem Fahrzeug befand sich ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2009. Die originale Kennzeichenfarbe war 2009 jedoch blau. An dem angebrachten Kennzeichen waren die blauen Buchstaben mit schwarzer Farbe übermalt. Somit besteht der Verdacht einer Urkundenfälschen sowie das Fahren ohne Versicherungsschutz. Der 30-Jährige gab an, dass es sich bei dem Roller um ein Mofa bis 25km/h handelt. Eine Geschwindigkeitsüberprüfung ergab jedoch, dass der Mann mit einem ungedrosselten Kleinkraftrad (45km/h) fuhr. Hierfür Besitz der Mann keinen Führerschein. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Marsberger vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest betätigte den Verdacht. Zudem fanden die Beamten eine kleine Menge Marihuana im Helmfach. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Drogen wurden sichergestellt. Da die Eigentumsverhältnisse des Rollers nicht geklärt werden konnten, stellte die Polizei auch das Kleinkraftrad sicher. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

