Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeuge klärt Unfallflucht

Arnsberg (ots)

Am Montagabend stießen auf der Ringstraße ein Auto und ein Motorrad zusammen. Bei dem Unfall erlitt der 28-jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen. Der 85-jährige Autofahrer flüchtete. Ein Zeuge folgte dem Senior und forderte ihn auf, zurück zur Unfallstelle zu kommen. Um 21.10 Uhr fuhr der 85-jährige Arnsberger auf der Ringstraße in Richtung Krankenhaus. Als er nach links in die Ehmsenstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer stürzte und blieb schwer verletzt am Boden liegen. Drei Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, kümmerten sich um den verletzten Arnsberger. Der Autofahrer stieg kurz aus dem Auto, setzte aber anschließend seine Fahrt in die Ehmsenstraße fort. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf. An der naheliegenden Wohnanschrift des Seniors forderte der Zeuge den Mann auf, zurück zur Unfallstelle zu kommen. Dieser Aufforderung kam der 85-Jährige nach. Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen. Gegen den Autofahrer wird nun wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

