Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrraddieb gesucht

Arnsberg (ots)

Ein elfjähriger Junge beobachtete am Sonntag den Diebstahl seines Fahrrades. Der Junge spielte gegen 14 Uhr auf dem Spielplatz an der Grundschule Müggenberg-Rusch. Sein BMX-Fahrrad hatte er am Sandkasten abgestellt. Ein fremder Junge nahm sich das Fahrrad und fuhr hiermit in den angrenzenden Wald. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Bulls-BMX mit weißen Rahmen und blauen Lenkergriffen. Der Fahrraddieb wir wie folgt beschrieben: etwa 14 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, schlank, grün-gelbe Brille, dunkle Haare, schwarze Kappe, schwarze Nike-Jacke, schwarze Adidas-Jogginghose, Umhängetasche. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

