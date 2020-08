Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 12-Jähriger ins Krankenhaus

Eslohe (ots)

Auf einem Schotterweg am Einbergsee stürzte am Samstag ein 12-jähriger Fahrradfahrer. Der Junge wurde schwer verletzt. Gegen 20.15 Uhr fuhr das Kind in einer Gruppe auf dem Verbindungsweg zwischen der Landstraße 541 und dem See. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der junge Mescheder beim Bremsen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

