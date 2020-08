Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

Werdohl (ots)

Mit einem Messer in der Hand hat ein unbekannter Täter am Donnerstagabend eine Tankstelle an der Ütterlingser Straße (B 236) überfallen.

Um 22.38 Uhr klopfte der Unbekannte an der verschlossenen Tür zum Verkaufsraum. Die 21-jährige Kassiererin öffnete, damit der Kunde den Verkaufsraum betreten konnte. Der Unbekannte trat an den Kassenbereich, bedrohte sie mit einem Messer und forderte Geld. Die Mitarbeiterin musste die Einnahmen in eine Umhängetasche stecken. Der Unbekannte floh in Richtung Ütterlingsen/Breslauer Straße.

Der Täter ist schätzungsweise 19 bis 22 Jahre alt, hat blondes Haar mit einem längeren Pony. Er trug eine Basecap, eine schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift auf dem linken Hosenbein, eine dunkle Kapuzenjacke mit weißem Nike-Logo, schwarze Schuhe, eine beige-farbene Leder-Umhängetasche und einen hellblauen Mund- und Atemschutz. Er hat eine schlanke Statur und ist ca. 1,70 Meter groß.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02392/9399-0.

