Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mehrere Scheiben einer Bankfiliale in Jever beschädigt - eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei - Fahndungsmaßnahmen erfolgreich

Jever (ots)

Eine aufmerksame Zeugin teilte in der Nacht zum Freitag, 26.06.2020, der Polizei gegen 01:15 Uhr mit, dass es in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen sei. Die daraufhin eingesetzten Beamten stellten fest, dass mehrere Scheiben beschädigt wurden sind. Im Verlauf der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten im Innenstadtbereich eine polizeilich bekannte Person angetroffen, die auf die abgegebene Täterbeschreibung zutraf. Die Jugendliche räumt auf den ihr gemachten Vorhalt die Tat schließlich ein, gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

