Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Motorsäge, E-Bike und Mähroboter im Fokus der Täter - Polizei sucht Zeugen

Jever und Sande (ots)

Im Zeitraum vom 24.-25.06.2020 wurde aus einem auf einem Grundstück in der Dorfstraße in Jever befindlichen verschlossenen Schuppen eine Motorsäge entwendet.

Außerdem entwendeten Unbekannte in der Nacht zum 24.06.2020 aus einer Garage im Rüstringer Weg ein unverschlossenes E-Bike.

Noch weiter zurück liegt ein Diebstahl in Sande. Dort entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum 22.06.2020 einen auf einem frei zugänglichen Grundstück in der Lessingstraße einen "arbeitenden" Mähroboter.

Zeugen, die Auffälliges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell