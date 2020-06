Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw fing während der Fahrt Feuer - Pkw wurde abgeschleppt, keine Person verletzt

Varel (ots)

In der Höhe der Kreuzung Neue Straße/Oldenburger Straße konnte ein Kraftfahrzeugführer seinen Pkw stoppen, der während der Fahrt am Donnerstagvormittag, 25.06.2020, aufgrund eines technischen Defektes am Unterboden in Brand geraten war. Der Pkw konnte durch die örtliche Feuerwehr gelöscht und im Nachhinein abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt.

