Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Kühlschrank verursacht Küchenbrand in Zetel - mutmaßlich technischer Defekt ursächlich

Zetel (ots)

Am Donnerstagvormittag, 25.06.2020, geriet gegen 07.45 Uhr, in der Straße Stubbendränk ein Kühlschrank in Brand. Nach derzeitigem Sachstand geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt vorliegt, da der Brand unmittelbar nach dem Anschließen an die Stromversorgung ausbrach. Die Küche wurde durch den Brand beschädigt, das Feuer durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht.

