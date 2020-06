Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Zetel - Kassiererin wurde abgelenkt - drei Täter auf der Flucht - Polizei bittet um Hinweise

Zetel (ots)

Am Donnerstagabend, 25.06.2020, betraten drei männliche Personen gegen 19.30 Uhr einen Verbrauchermarkt in der Neuenburger Straße. Während die Kassiererin durch einen der Täter abgelenkt wurde, entnahm ein weiterer Tabakwaren aus der Auslage. Der dritte Täter beschäftigte die weitere Kassiererin im Kassenbereich. Als die Kassiererin die Tat bemerkte und die Täter durch die hinzugerufene Filialleiterin angesprochen werden, stieß einer der Täter den mitgeführten Einkaufswagen gegen die Filialleiterin, um den Fluchtweg frei zu machen. Nachdem sein Komplize die Waren zurücklegte, flüchteten die Täter zu Fuß. Ob letztlich doch noch Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht mitgeteilt werden. Alle Personen waren zwischen 180 - 190 cm groß und dunkelhaarig. Zur Tatzeit trug einer eine grau/weiß/schwarze Camouflage Hose und dazu weiße Sneaker. Diese Person soll auch Bartträger gewesen sein. Personen, die ergänzende Hinweise zur Tat bzw. zu den flüchtenden Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

