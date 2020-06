Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Rasenmäher, Besen und Kabel aus dem Kleingarten entwendet - außerdem luden offene Pkw-Scheiben zum Diebstahl ein - in beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 17.-23.06.2020 aus einem Kleingarten im Totenweg nach bisherigen Erkenntnissen einen Rasenmäher, ein Verlängerungskabel sowie einen Besen. Außerdem kam es am Mittwochnachmittag zu einem Diebstahl aus einem in der Bremer Straße, Höhe Hausnummer 98 abgestellten Pkw Mazda. Bei dem eigentlich nur kurz aus den Augen gelassenen Pkw mit Anhänger standen beide Scheiben offen, die zuvor zwischen Fahrer- und Beifahrersitz abgelegte Tasche lag bei der Rückkehr auf dem Sitz. Bei einer Nachschau wurde schließlich festgestellt, dass aus der Tasche das Portemonnaie samt Inhalt entwendet wurde. Immer wieder warnt die Polizei davor, beim Verlassen des Fahrzeuges, Wertsachen zurückzulassen. Den für sich günstigen Moment muss ein Täter beim Mazda für sich entdeckt haben und griff zu. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, denen etwas aufgefallen ist, insbesondere der Abtransport des Rasenmähers, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

