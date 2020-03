Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkäuferinnen halten Ladendiebe auf

Halver (ots)

Mit vollem Einkaufswagen wollten zwei Männer am Dienstagmittag durch den Eingang eines Supermarktes an der Bahnhofstraße verschwinden, ohne zu bezahlen. Gegen 12 Uhr beobachteten Zeuginnen die Männer mit dem Einkaufswagen voller Fernsehgeräte. Sie schauten sich auffallend häufig um und bewegten sich langsam immer weiter in Richtung Eingang. Einer der Männer versuchte, eine Verkäuferin abzulenken. Die verhinderten Diebe hatten die Rechnung jedoch ohne die couragierten Frauen gemacht. Die Männer kamen nur bis in die Schleuse, zwischen die Schiebetüren. Dort stellten sich ihnen die drei Frauen in den Weg, schoben die Männer mitsamt Wagen zurück in den Laden und riefen die Polizei. In dem Einkaufswagen lagen zwischen den drei LED-TV-Geräten auch noch zwei Rasierapparate. Es handelt sich um einen 42-jährigen Deutschen aus Kierspe und einen 25-jährigen Türken aus Plettenberg.

Die Polizeibeamten fanden bei der Durchsuchung des Kierspers ein Cuttermesser. Während seiner Durchsuchung rannte sein Komplize raus. Sein Fluchtversuch endete an den stillgelegten Bahngleisen. Im Bereich Bahnhofstraße/Hagedornstraße holten ihn die Polizeibeamten ein. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls mit Waffen. Beide Männer bestreiten den Diebstahl. Nach seiner Entlassung bedrohte der 25-jährige Plettenberger einen Polizeibeamten, weshalb ihn die Polizeibeamten erneut fesselten, zur Verhinderung weiterer Straftaten in den Polizeigewahrsam nach Lüdenscheid brachten und eine Anzeige wegen Bedrohung schrieben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell