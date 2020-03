Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/Schlüssel gestohlen/Geld am Automaten vergessen/E-Scooter verschwunden

Iserlohn (ots)

Unbekannte versuchten Am Hilborn in die Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die Wohnungsbesitzer bemerkten am Montagabend gegen 23 Uhr die Hebelmarken an der Terrassentür. Wann der Einbruchversuch stattgefunden hat, ist unbekannt. Zwei Häuser weiter waren Täter erfolgreicher: Sie hebelten zwischen Montag- und Dienstagmorgen das Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Räume. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Ein 36-jähriger Hemeraner wurde am Montag zwischen 16.15 und 16.30 Uhr von einem Unbekannten auf dem Schillerplatz angerempelt. Kurz darauf stellte er fest, dass der Fahrzeugschlüssel aus seiner Jackentasche fehlte. Der Geschädigte geht davon aus, dass ihm der Unbekannte den Schlüssel herausgezogen haben muss.

Am vergangenen Samstag hat eine 33-jährige Iserlohnerin am Geldautomaten der Märkischen Bank in Hennen Geld abgehoben. Sie nahm zwar ihre Bankkarte wieder an sich, vergaß jedoch das Geld im Ausgabeschacht. Erst zu Hause bemerkte sie ihren Fehler. Nach Angaben der Bank wurden die Scheine jedoch herausgenommen - offenbar von einem nachfolgenden Kunden. Die Polizei ermittelt nun wegen Unterschlagung und wird die Aufnahmen aus der Überwachungskamera sichern lassen.

Unvorsichtigerweise hat ein E-Scooter-Fahrer am Dienstag sein Gefährt gegen 15.40 Uhr kurz vor einem Gebäude an der Danziger Straße stehen gelassen. Als er etwa zehn Minuten später zurück kam, war das Elektrokleinstfahrzeug verschwunden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

