Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exhibtionist im Pkw

Hemer (ots)

Nach einem Vorfall am Dienstagmittag an der Ihmerter Straße ermittelt die Polizei wegen einer exhibitionistischen Handlung. Gegen 13.30 Uhr stoppte ein Autofahrer neben einer 29-jährigen Fußgängerin und sprach sie aus dem Fenster an. Als sie an das Fenster herantrat, öffnete er seine Hose. Danach fuhr er weg. Die Frau erstattete Anzeige gegen den Unbekannten. Der Wagen trug ein Recklinghäuser Kennzeichen. Die Ermittlungen laufen.

