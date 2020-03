Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schießübungen im Wald

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ein Jäger erwischte am Dienstag in seinem Wald bei Veserde zwei Männer bei Schießübungen. Er wollte Wildschweine füttern, als er die zwei entdeckte. Er holte einen Bekannten als Zeugen hinzu und rief die Polizei. Der 21-jährige Schütze aus Hagen verfügt über keinen Waffenschein, hätte das Luftgewehr also außerhalb von besonderen Schießstätten weder führen noch nutzen dürfen. Die Polizei stellte das Luftgewehr samt Munition sicher. Sein Begleiter bestritt, geschossen zu haben. Bei der Durchsuchung seines Pkws entdeckten die Polizeibeamten jedoch Butterfly-Messer, Faustdolch und Teleskopschlagstock. Auch diese Waffen dürfen nicht mitgeführt werden. Die Polizei stellte auch diese Gerätschaften sicher und schrieb gegen die beiden Hagener Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

