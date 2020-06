Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer im Pkw zurückgelassenen Geldbörse aus einem beim Sander See - Seitenscheiben eingeschlagen

Sande (ots)

Am späten Donnerstagabend, 25.06.2020, wurden durch einen bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen 22:00 und 23:50 Uhr die Seitenscheiben eines auf dem Parkplatz des Sander Sees abgestellten Pkw eingeschlagen. Eine im Fahrzeug abgelegte Geldbörse wurde so zum "glücklichen Fundstück" für den Täter. Die Polizei weist vor diesem Hintergrund noch einmal nachdrücklich daraufhin, keine Wertsachen sichtbar in seinem Fahrzeug liegen zu lassen.

