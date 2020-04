Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Montagabend (13.04.2020) an einem Spielplatz an der Hofener Straße vor zwei Frauen entblößt. Die beiden 21 Jahre und 24 Jahre alten Frauen befanden sich gegen 17.45 Uhr auf dem Spielplatz, als ihnen in einem Gebüsch der Unbekannte auffiel, als er sich komplett unbekleidet an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als zwei weitere Zeuginnen hinzukamen, zog sich der Täter ein hellblaues T-Shirt und eine beige Hose an und flüchtete in Richtung Neckarufer. Die Frauen informierten die Polizei. Trotz einer eingeleiteten Fahndung entkam der Mann unerkannt. Der Täter soll etwa 20 bis 35 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er sei von normaler Statur gewesen und habe dunkelbraune oder schwarze kurze Haare gehabt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

