Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrerin schwer verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Krehlstraße hat sich am Montag (13.04.2020) eine 54 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verletzt. Die 54-Jährige fuhr gegen 11.45 Uhr mit ihrem Motorrad der Marke BMW die Krehlstraße bergabwärts und wollte an der Kreuzung zur Hauptstraße nach links abbiegen. Dabei verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort, kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

