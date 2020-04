Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Am Ostersonntag (12.04.2020) hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der 29-jährige Radler fuhr gegen 16.05 Uhr zusammen mit zwei weiteren Radfahrern den Knappenweg bergab. Als ihm durch den Fahrtwind seine Mütze vom Kopf wehte, versuchte er diese zu fangen, verriss den Lenker seines Fahrrades und kam dabei zu Fall. Der 29-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen am linken Arm zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

