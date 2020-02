Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Bad Nauheim: Einfamilienhaus brannte +++

Friedberg (ots)

>Bad Nauheim: Einfamilienhaus brannte

Am gestrigen Abend hat es gegen 22:47 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Brunnenstraße gebrannt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

Die 81-jährige Bewohnerin holten Rettungskräfte über ein Fenster im Erdgeschoss aus dem Gebäude. Sie erlitt durch die Rauchentwicklung nur leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen befanden sich nicht im Haus. Nach ersten Einschätzungen beträgt der Gebäudeschaden etwa 200.000 Euro.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ermittelt nun die Kripo in Friedberg. Diese nimmt Hinweise unter Tel: 06031 / 6010 entgegen.

Tobias Kremp Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell