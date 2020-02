Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Informationsveranstaltung zu den Themen "Freiwilliger Polizeidienst" und "Falsche Polizeibeamte" +++

Friedberg (ots)

Polizei informiert in Rosbach

Am Freitag, 14.02.2020 kann man Katrin Gawenda, Schutzfrau vor Ort in Rosbach und Sylvia Jacob, kriminalpolizeiliche Beraterin für den Wetteraukreis zwischen 15 - 17 Uhr am Rewe-Markt in Rosbach (an den Junkergärten 1) treffen.

Die beiden Polizistinnen möchten mit Unterstützung der Sicherheitsberater für Senioren an ihrem Infostand zu den Themen "freiwilliger Polizeidienst" sowie "falsche Polizeibeamte" informieren.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Tobias Kremp

