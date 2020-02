Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ford-Transporter aufgebrochen - hoher Schaden; Einbrecher erbeutet Schmuck; Haustür beschädigt -Einbrecher gestört?; Fahrraddiebstahl; Schwarzen Renault Clio angefahren

Friedberg (ots)

Friedberg - Ford-Transporter aufgebrochen - hoher Schaden

Die Polizei in Friedberg sucht nach dem Diebstahl der Elektronik aus mehreren Fahrzeugen Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Freitag und 14 Uhr am folgenden Montag, 10. Februar. Tatort war der abgesperrte Bereich eines großen Autohauses in der Ottostraße. Auf dem Gelände schlugen die Täter mit dem Ziel die Motorhauben öffnen zu können, kurzerhand die Scheiben von insgesamt vier Transportern ein. Sei demontierten und stahlen dann Teile der jeweiligen Motor- bzw. Fahrzeugelektronik. Der Sachschaden beläuft sich bereit sauf mehrere Hundert Euro. Der Wert der Beute beträgt nach ersten Schätzungen 32.000 Euro. Wer hat am Wochenende Bewegung auf dem Gelände des Autohauses bemerkt? Wem sind dort andere Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031/601-0.

Bingenheim - Einbrecher erbeutet Schmuck

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Löwenbuschstraße erbeutete der Täter diversen Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Der Einbrecher stieg von der Rückseite des Hauses durch ein aufgebrochenes Fenster ein un durchwühlte das Mobiliar mehrerer Räume. Er stahl zwei Taschenuhren, Armbänder und Halsketten aus Gold und Silber, mehrere brillantbesetzte Ringe, einzelne Edelsteine und sogenannte Gemmen. Der Einbruch war am Montag, 10. Februar, zwischen 16.40 und 18.35 Uhr. Die Kripo Friedberg sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. "Jeder Hinweis könnte helfen!", sagt die Kripo und fragt: Wer hat zur Tatzeit rund um die Löwenbuschstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Kripo Friedberg, Tel. 06031/601-0.

Nidda - Haustür beschädigt -Einbrecher gestört?

Die Kripo Friedberg sucht Zeugen eines Vorfalls in der Abellstraße am Montag, 10. Februar, zwischen 12 und 18.40 Uhr. In dieser Zeit ging die äußere Scheibe einer 30x30cm großen Doppelglasfüllung, im unteren Teil der Haustür eines Einfamilienhauses zu Bruch. Außerdem befanden sich am Schloss der Tür typische Hebelspuren. Die Haustür widerstand diesen Aufbruchspuren, blieb geschlossen und hielt den Täter damit draußen. Von einem weiteren Vorgehen sah der Täter dann wohl ab und verschwand ohne Beute. Möglicherweise wurde er ja durch auftauchende Zeugen gestört. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/601-0.

Friedberg - Fahrraddiebstahl

Zwischen 08 Uhr am Mittwoch, 05. Februar und 17 Uhr am Samstag, 08. Februar stahl ein Dieb in der Kettlerstraße ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Steppenwolf. Das Bike im Wert von 1150 Euro stand gesichert mit einem Schloss im THM Fahrradständer. Hinweise und sachdienliche Angaben bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031/601-0.

Unfallflucht - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Kloppenheim - Schwarzen Renault Clio angefahren

Die Polizei Bad Vilbel ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich zwischen 21 Uhr am Sonntag und 15.30 Uhr am Montag, 10. Februar, in der Luisenthaler Straße ereignete. Dort parkte auf einem der im 90 Grad Winkel zur Straße angeordneten Anwohnerparkplätze ein schwarzer Renault Clio mit LM-Kennzeichen. Während eines Ein- oder Ausparkmanövers auf bzw. von dem rechts vom Renault befindlichen Apothekerparkplatz kam es zur Kollision. Durch den Zusammenstoß entstand am Renault vorne rechts ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete. Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug ergaben sich bislang nicht. Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101-54600.

Martin Ahlich

Rückfragen zu diesen Meldungen bitte unter Tel. 06421/406-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell