POL-PDNW: Bad Dürkheim

Wachenheim - Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt

Bad Dürkheim / Wachenheim (ots)

Bad Dürkheim - Am 24.01.2020 wurde in der Zeit von 08:45 - 09:45 Uhr die Geschwindigkeit in der Mannheimer Straße im Bereich der 30 km/h-Zone überwacht. Hierbei konnten vier Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, wobei der Spitzenreiter mit 63 km/h unterwegs war. Ihn erwartet eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige, die die Eintragung eines Punktes im Verkehrszentralregister und ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro nach sich zieht.

Bei einer anschließenden Geschwindigkeitskontrolle im Bad Dürkheimer Holzweg von 10:15 - 11:00 Uhr überschritten zwei Verkehrsteilnehmer die dort erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Desweiteren benutzen zwei Verkehrsteilnehmer während der Fahrt ihr Handy, was ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt im Verkehrszentrralregister zur Folge hat.

In der Waldstraße in Wachenheim wurden in der Zeit von 11:15 - 12:15 Uhr vier Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche jeweils unter 49km/h lagen und daher noch vor Ort mit einem Verwarnungsgeld von maximal 35 Euro geahndet werden konnten.

Insgesamt wurden im Rahmen dieser Verkehrsüberwachung 21 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen.

