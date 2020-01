Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen in Haßloch

Haßloch (ots)

Am 24.01.2020 wurde in der Zeit von 10:00-11:30 Uhr in der südlichen Kirchgasse, in der eine 30 km/h-Beschränkung gilt, eine Laser-Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei eher geringem Verkehrsaufkommen mussten trotzdem 22 Verwarnungen erteilt werden. Gegen 2 Fahrzeugführer wurden zudem Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen erstattet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 57 km/h.

Am gleichen Tag wurde im Zeitraum von 13:15-14:45 Uhr eine Laser-Geschwindigkeitsmessung in der westlichen Moltkestraße durchgeführt, wo ebenfalls eine 30 km/h-Beschränkung gilt. Auch hier mussten insgesamt 24 Fahrzeugführer mit einem Verwarnungsgeld belegt werden. Der schnellste gemessene Fahrer war an diesem Nachmittag mit 53 km/h unterwegs.

