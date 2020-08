Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstähle auf Friedhof

Meschede (ots)

Am Freitag wurde die Polizei zum Freienohler Friedhof gerufen. Unbekannte Täter hatten an drei Grabsteinen Buchstaben und Blumenverzierungen abgerissen und entwendet. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

