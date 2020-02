Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Feuerwehr Lügde beseitigt Ölspur

Lügde (ots)

05.02.2020, 21:31 Uhr, Mittlere Straße. Der Löschzug Lügde wurde durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort "Ölschaden" in die Mittlere Straße alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass ein Motorisiertes Fahrzeug in mehreren Straßenzügen Betriebsstoffe verloren hat. Durch die Mittlere Str., Pyrmonter Str., Widukindstr. und Friedrich-Wilhelm-Weber-Str. zog sich die Spur. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und bindeten die umweltgefährdende Flüssigkeit mit Ölbindemittel ab. Anschließend wurde das Bindemittel wieder aufgenommen und der fachgerechten Entsorgung zugeführt. In Absprache mit der Polizei wurde die Fahrbahn im Anschluss wieder freigegeben. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für den Löschzug Lügde beendet.

