Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Maskierte überfallen Getränkemarkt: Kripo sucht Zeugen in Kaufungen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel)

Zu einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt durch zwei maskierte Täter kam es am gestrigen Mittwochabend in Kaufungen. Die bislang unbekannten Räuber waren in das Geschäft gestürmt, hatten einen der beiden Mitarbeiter geschlagen und eindrücklich Geld gefordert. Mit nur geringer Beute ergriffen sie anschließend die Flucht in Richtung Oberkaufungen. Die Ermittler des K 35 der Kasseler Kriminalpolizei suchen Zeugen, die verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Polizei berichten, waren die Täter gegen 20:40 Uhr in das Geschäft in der Leipziger Straße, nahe "Im Feldhof", gestürmt. Nachdem der geschlagene Mitarbeiter die Kasse geöffnet hatte, nahmen die Unbekannten das Geld heraus und flüchteten aus dem Geschäft. Von den Räubern, die beide eine dunkle Maskierung trugen, liegt folgende Beschreibung vor:

1. Täter: Etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, komplett schwarz gekleidet, trug schwarze Handschuhe und eine schwarze Wollmütze. 2. Täter: Etwa 1,80 Meter groß, schlank, bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, einer grauen Jogginghose, schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle, trug schwarze Handschuhe und eine schwarze Wollmütze.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Polizeistreifen fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der Mitarbeiter durch die Schläge keine Verletzungen.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell