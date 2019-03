Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Versuchter Einbruch und Dieseldiebstahl

Sögel (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende versucht in einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Straße Püttkesberge einzubrechen. Sie brachen das Schloss des Containers auf, konnten ihn aber nicht öffnen, weil ein Radlader unmittelbar vor der Tür stand. Daraufhin zapften die Täter Dieselkraftstoff aus dem Fahrzeug ab und flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93 450 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell