POL-KA: (KA) Östringen - Einbrecher suchen Hotelrezeption auf

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Hotel in der Straße "Am Mühlberg" in Tiefenbach eingedrungen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand verschaffte sich der Diebe über die Terrassentür Zugang in den Aufenthalts- bzw. Rezeptionsraum. Anschließend wird die verschlossene Bürotür gewaltsam geöffnet. Ob der Dieb bei seiner Suche nach Wertgegenständen fündig wurde, bedarf der weiteren Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad-Schönborn unter der Telefonnummer 07253-802610 zu melden.

