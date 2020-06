Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Unbekannte suchen erneut Kleingartenanlage in Ettlingen-West auf

Karlsruhe (ots)

Erneut suchten bislang Unbekannte die Kleingartenanlage in der Hohenwiesenstraße in Ettlingen auf. Diesmal drangen die Diebe gewaltsam in zwei Gartenhütten im Eulenweg ein. Bei einem weiteren Versuch in eine Hütte zu gelangen, scheiterten sie an der massiven Tür.

In der Nacht zum Samstag verschafften sich die Eindringlinge mit brachialer Gewalt Zutritt in die Hütten. Im Inneren öffneten sie Schränke und Schubladen und nahmen Getränkeflaschen an sich oder konsumierten sie gleich an Ort und Stelle. Zwei JBL-Boxen, ein Tischtennisschläger-Set sowie diverse Kleingegenstände steckten die Diebe auf ihrer Beutetour ein. Aktuell kann zum Diebstahls- und Sachschaden noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 07243/32000, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell