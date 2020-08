Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: Am Sonntag gegen 05 Uhr schlugen Einbrecher die Fensterscheibe eines Tabakladens an der Strackestraße ein. Anschließend kletterten sie in das Geschäft. Anwohner hörten den Einbruch und riefen die Polizei. Eine Täterbeschreibung ist nicht bekannt. Angaben über die Beute liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Eslohe: Auf einen Klassencontainer auf dem Gelände der Schulstraße hatten es unbekannte Täter am Wochenende abgesehen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 09.30 Uhr, hebelten die Täter ein Fenster auf. Aus dem Container wurden nach ersten Erkenntnissen keine Gegenstände entwendet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Unbekannte Täter suchten in der Nacht zum Freitag einen Baugroßhandel auf der Sauerlandstraße auf. Zwischen 18 Uhr und 06.40 Uhr kletterten die Einbrecher über einen etwa zwei Meter hohen Zaun. Anschließend brachen sie einen Bewegungsmelder ab. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausübung gestört. Weitere Beschädigungen liegen nicht vor. Gegenstände wurden nicht entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Meschede: Ein versuchter Einbruch in ein Bootshaus in der Berghauser Bucht wurde der Polizei am Sonntag gemeldet. Zwischen dem 16. und 23. August hatten unbekannte Täter versucht, das Tor des Gebäudes aufzuschrauben. Möglicherweise wurden die Einbrecher gestört. Sie schafften es nicht, das Tor zu öffnen. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

