Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und einfach weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

MannheimReichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Donnerstagmorgen ein unbekannter Autofahrer auf der K 4188 zwischen Reichartshausen und Helmstadt. Der Unbekannte war kurz nach neun Uhr von Reichartshausen kommend in Richtung B 292 unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur B292 geriet er aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern wich eine entgegenkommende 23-jährige Ford-Fahrerin nach rechts in den Acker aus. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Zu einer Berührung der Fahrzeuge war es nicht gekommen.

Bei dem unfallverursachenden und flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen 1er BMW gehandelt haben, an dessen Steuer eine männliche Person saß.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261-690-0 zu melden.

