Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Völlinghausen - Orangefarbener Elektrozaun entwendet

Erwitte (ots)

Am Sonntagabend, zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr, wurden am Benninger Weg etwa 500 Meter eines orangefarbenen Elektrozaunes an einer Schafweide entwendet. Der Zaun war aufgestellt und in Betrieb, Schafe wurden nicht gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

